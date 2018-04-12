ЮНЕСКО собирается прислать своих представителей в Крым

ЮНЕСКО решило разместить мониторинговую миссию в Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как уже сообщал «Новый День», вопрос о ситуации в Крыму поднимается на каждой сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в течение последних двух лет. По словам представителей российской делегации, этот вопрос носит исключительно политизированный характер. Как отмечают в постпредстве РФ, ЮНЕСКО «фактически используют для ретрансляции пропагандистских штампов, единственная цель которых – отрицать исторический выбор народа Крыма на референдуме 2014 года».

Российская сторона неоднократно приглашала представителей ЮНЕСКО на полуостров, чтобы составить собственное мнение о происходящем, а не довольствоваться заявлениями Украины. Наконец, исполнительный комитет заявил о возможности размещения мониторинговой миссии, которая будет анализировать состояние культурных и исторических памятников и соблюдение образовательных прав населения.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.04.18

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