Запад вынудил ЮНЕСКО оборвать все связи с Крымом

ЮНЕСКО игнорирует реальное положение дел в Крыму. Об этом заявил постпред России при организации Александр Кузнецов.

«Политизация наносит ущерб работе ЮНЕСКО. Ведь этот гуманитарный форум создавался для диалога и сотрудничества, а не для обсуждения политических проблем, которые противоречат ее мандату. Тем не менее, например, Украина и западные страны от сессии к сессии проталкивают одну и ту же резолюцию по Крыму, единственная цель которой – вопреки реальности твердить о том, что Крым является частью Украины», – цитируют Кузнецова «Известия».

Он подчеркивает, что секретариат организации под давлением Запада оборвал все связи со своими партнерами в Крыму, включая объект Всемирного наследия – древний Херсонес Таврический.

«Поэтому о каком «мониторинге» в Крыму можно вести речь? Реальное положение дел на полуострове ЮНЕСКО попросту игнорирует», – заявил российский постпред при организации и добавил, что, несмотря на политизированные доклады, подготовленные Украиной по Крыму, положение дел постепенно меняется: все больше стран начинают понимать, насколько бесперспективно обсуждать вопросы полуострова на этой международной площадке.

«В ходе нынешней сессии (Юнеско – прим. НД) количество голосов против резолюции о Крыме увеличилось с 5 до 11. За документ проголосовали 16 участников – на одну страну меньше, чем на прошлой сессии. Остальные либо воздержались, либо отсутствовали на заседании. Если сложить голоса тех, кто против и воздержался, получается, что большинство членов Исполсовета не хотят видеть этот вопрос в повестке дня», – отметил Кузнецов.

Стоит отметить, что позицию игнорирования в организации заняли не только по Крыму, но и по Сирии. Российская сторона призывает учреждение включиться в работу по восстановлению памятников в Пальмире и Алеппо, однако западные страны препятствуют этому процессу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российская сторона неоднократно приглашала представителей ЮНЕСКО на полуостров, чтобы составить собственное мнение о происходящем, а не довольствоваться заявлениями Украины. Как отмечают в постпредстве РФ, пока ЮНЕСКО «фактически используют для ретрансляции пропагандистских штампов, единственная цель которых – отрицать исторический выбор народа Крыма на референдуме 2014 года».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.04.18

Особенности национальной политики: Украина толкает Австрию на сотрудничество с Россией. / Дороже, чем в Москве: Крым занял первое место в России по стоимости дач. / Украина намерена закрыть внутренние воды для российских судов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»