Итальянцы заманят ЮНЕСКО в Крым

Итальянские археологи, впечатлённые уникальными историческими памятниками Крыма, твёрдо пообещали организовать приезд мониторинговой группы ЮНЕСКО на полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила главный хранитель Государственного Эрмитажа, руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина.

«Приезд мониторинговой группы ЮНЕСКО в Крым возможен. Не все европейские эксперты выступают против прекращения контактов с Крымом. Например, в нашей весенней экспедиции принимала участие эксперт из Италии, каждый день мы с ней проходили по 15 километров пешком по горам. После увиденного она заинтересовалась проектом развития и сохранения ЮБК», – цитирует Адаксину РИА Новости.

Напомним, ранее эксперты Эрмитажа и Фонда Лихачева заявили, что Южный берег Крыма спасёт только строгий статус ЮНЕСКО.

«Южный берег Крыма не имеет аналогов не только в России, но и в мире. По климату, природной красоте, сочетанию гор и моря он сравним с лучшими местами средиземноморского побережья. Но исключительным его делают рукотворность и масштаб. ЮБК был изначально государственным проектом России, поощрявшим вложение огромных средств владельцев в закладку парков и строительство усадеб, что позволило создать уникальный по своему масштабу историко-культурный и природный комплекс. Наследие ЮБК сегодня остро нуждается в действенной охране, которая возможна только как особый государственный проект», – отмечалось в октябре на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Как сообщал «Новый День», ранее Запад вынудил ЮНЕСКО оборвать все связи с Крымом.

Симферополь, Иван Капустин

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