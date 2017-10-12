Бессмысленно и бесполезно: в ЮНЕСКО приняли резолюцию по Крыму

Исполнительный совет ЮНЕСКО принял очередную резолюцию о наблюдении за ситуацией в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатором рассмотрения темы стал Киев при поддержке ряда европейских стран. Принято решение продолжить «наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина)". При этом резолюцию поддержали 17 стран, против голосовали 5, представители 30 стран воздержались, еще 6 участия в голосовании не принимали.

В России принятое решение назвали бессмысленным и бесполезным.

«Оно еще раз свидетельствует о том, что авторов резолюции не интересует ни реальное положение дел в Крыму, ни мнение и интересы жителей полуострова, ни компетенция ЮНЕСКО, – цитирует РИА «Новости» представителя РФ в ЮНЕСКО. – С нашей стороны неоднократно выражалась готовность принять делегацию ЮНЕСКО на полуострове в рамках деполитизированной миссии и при уважении к факту принадлежности Крыма Российской Федерации. Общеизвестно, что в Крыму уже побывали парламентарии, политические и общественные деятели из многих стран мира. Традиционные партнеры ЮНЕСКО в Крыму также готовы к восстановлению связей с Организацией, которые были разорваны отнюдь не по их вине. Однако принятое сегодня решение, как и все предыдущие резолюции подобного рода, фактически закрывает эту возможность».

Отметим, вопрос о ситуации в Крыму поднимается на каждой сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в течение последних двух лет. По словам представителей российской делегации, этот вопрос носит исключительно политизированный характер. Как отмечают в постпредстве РФ, ЮНЕСКО «фактически используют для ретрансляции пропагандистских штампов, единственная цель которых – отрицать исторический выбор народа Крыма на референдуме 2014 года».

Париж, Платон Ефимчук

Париж. Другие новости 12.10.17

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