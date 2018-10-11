Эксперты: Южный берег Крыма спасёт только строгий статус ЮНЕСКО

Южный берег Крыма может получить статус ЮНЕСКО как комплексный культурный объект, с занесением в список Всемирного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», целесообразность разработки такой концепции специалисты обсудят в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В апреле 2018 года эксперты Эрмитажа и Фонда Лихачева уже провели обследование ЮБК и выработали предложения по его сохранению.

«Южный берег Крыма не имеет аналогов не только в России, но и в мире. По климату, природной красоте, сочетанию гор и моря он сравним с лучшими местами средиземноморского побережья. Но исключительным его делают рукотворность и масштаб. ЮБК был изначально государственным проектом России, поощрявшим вложение огромных средств владельцев в закладку парков и строительство усадеб, что позволило создать уникальный по своему масштабу историко-культурный и природный комплекс. Наследие ЮБК сегодня остро нуждается в действенной охране, которая возможна только как особый государственный проект», – сообщила пресс-служба форума.

Во время круглого стола по проблемам ЮБК специалисты обсудят возможные подходы к культурному развитию региона на региональном и федеральном уровне.

Санкт-Петербург, Дмитрий Нестеренко

Санкт-Петербург. Другие новости 11.10.18

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