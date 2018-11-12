Природа Крыма при смерти: федеральный центр обязан спасти ЮБК от застройщиков

Спасти уникальный природный ландшафт Южного берега Крыма от полного уничтожения может только срочное вмешательство и деятельное участие федерального центра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что реанимировать погибающий ЮБК под силу только государству, заявил известный крымский политолог, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергей Киселёв.

«Опыт СССР показывает, что теоретически возродить ЮБК можно, но вот практических механизмов для реализации этих прекраснодушных мечтаний в настоящий момент нет, зато есть много желающих продолжить эксплуатацию этого уникального уголка нашей страны так, как это происходило при Украине и как это происходит сейчас. Южному берегу Крыма нужна уже реанимация, которая под силу только государству», – цитирует РИА Новости Киселёва.

Прежде всего, по мнению эксперта, необходимо остановить бесконтрольную и нелегальную застройку побережья.

«Вопрос пока не решается по многим причинам. Например, что делать со строениями, возникшими за последние 25 лет? Как решать вопросы с собственниками? Кто и как будет восстанавливать южнобережные парки? Есть ли сегодня подготовленные специалисты? Что делать с транспортом? Вопросов куда больше, чем ответов. Для начала надо бы было принять, возможно, на федеральном уровне, законы о сохранении ландшафтного своеобразия ЮБК и прибрежных территорий полуострова и о единой архитектурной политике, что позволит остановить дальнейшее уничтожение природных комплексов и произвол застройщиков», – предлагает учёный.

Напомним, ранее эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) предложили срочно передать курорты Крыма в ведение федерального центра.

Специалисты отметили, что в результате проведенной после распада СССР масштабной приватизации для ЮБК «характерно практически полное отсутствие земель, не обремененных правом собственности», а «потребительское отношение» привело к тому, что природно-климатические факторы были «в значительной степени нивелированы растущей антропогенной нагрузкой и продолжающейся сверхэксплуатацией природных и рекреационных ресурсов».

К числу основных проблем региона эксперты отнесли «гипертрофированное развитие строительного сектора», массовую застройку прибрежной полосы и других ценных земель, вырубку зеленых насаждений и так далее.

Изжить проблемы не удалось и после присоединения Крыма к России, в том числе и потому, что власти ряда муниципалитетов по-прежнему делают ставку на «многоэтажную застройку, деформирующую природные виды».

«ЮБК рискует окончательно превратиться из курорта в спальный район, район «летнего жилья», перенаселенную урбанизированную территорию, – предупредили эксперты, предложив придать ЮБК статус уникального климатического курорта России с закреплением в законодательстве особых правил землепользования, архитектурной застройки и ведения хозяйственной деятельности.

По мнению экспертов Эрмитажа и Фонда Лихачева, Южный берег Крыма спасёт только строгий статус ЮНЕСКО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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