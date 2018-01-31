Мистика: алуштинский отель выпал из черного списка «под снос»

В Алуште передумали сносить отель «Калипсо», расположившийся на пляже Профессорского уголка.

Как сообщал «Новый День», в январе текущего года Совет министров Крыма признал самовольными постройками 5 объектов в самом престижном районе Алушты – в Профессорском уголке и постановил: все самострои должны быть снесены. Между тем, межведомственная комиссия градостроительного совета республики решила изменить участь «Калипсо». Информация о «помиловании» просочилась в социальные сети.

В администрации Алушты РИА «Новый День» подтвердили: отель действительно не собираются сносить. «Есть протокол заседания межведомственной комиссии, где принято решение об увеличении Калипсо арендной платы на 1 тысячу процентов. Из тех объектов, которые были в постановлении от 11 января, четыре пойдут под снос, а одно – на повышение аренды», – рассказала РИА «Новый День» глава администрации Алушты Галина Огнева.

При этом пояснить, почему участь «Калипсо» не уготовили и остальным объектам, попавшим в список, чиновница не смогла. По ее словам, такую тактику члены комиссии выбрали из расчета на то, что отельеры не смогут платить многомиллионные и вскоре сами заявят о прекращении работы: «Есть резолюция с тем, чтобы подготовить распоряжение об увеличении арендной платы на тысячу процентов. Если он платят, например, 64 тысячи в год, то теперь надо умножить еще на 1 тысячу, – заявила Огнева. – Я боюсь неверно назвать сумму, но это будут значительные миллионы, поэтому они просто – может, не сегодня и не завтра – но вынуждены будут заявить о неготовности платить, а там далее будет рассматриваться вопрос о дальнейшей целесообразности функционирования», – уверяет Огнева.

Напомним, согласно документам, представленным весной минувшего года в Арбитражный суд РК, климатопавильоном «Калипсо» владеет депутат Госсовета Крыма Иван Луценко. Отель занимает 780 квадратных метров пляжа и стоит в 20 метрах от воды. Тем не менее, разбирательство в суде завершилось в августа в пользу владельца «Калипсо». Однако в ноябре 21-ый Арбитражный апелляционный суд первоначальный вердикт отменил. Администрация Алушты сразу же подала иск о признании «Калипсо» самостроем и сносе объекта.

При этом здание возможно сменило собственника: в сентябре на алуштинском сайте появилось объявление о продаже здания: «Калипсо» оценили в 480 миллионов рублей. А вот уже в декабре прошлого года, по информации крымских СМИ, у «Калипсо» появился новый владелец – скандальное здание, якобы приобрел гражданин Израиля.

Отметим, в прибрежной зоне Алушты насчитали более тысячи объектов, половина из которых функционируют с нарушениями федерального законодательства. Строительство на берегу продолжается: например, власти города не имеют ничего против нового спа-комплекса, возводимого рядом с отелем «Калипсо». Чиновники утверждают, что спа-центр будет знаковым и красивым объектом, который как нельзя лучше впишется в концепцию развития города.

Отлично вписывается в эту концепцию и дом, построенный ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД» буквально в 10 метрах от воды, – здание компании спикера Госсовета в список на снос не попало.

Алушта, Алина Скворцова

Алушта. Другие новости 31.01.18

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