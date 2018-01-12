Совмин Крыма потребовал снести отель депутата Госсовета

Совет министров Республики Крым признал самовольными постройками 5 объектов в самом престижном районе Алушты – в Профессорском уголке. Все самострои должны быть снесены. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале крымского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «черный список» включены два кафе, расположенных на Набережной, торговый павильон, административное здание и климатопавильон, в реальности являющийся 7-этажным отелем «Калипсо». Снести их собирались еще до начала курортного сезона, но все 5 объектов до сих пор на месте.

Согласно распоряжению Совмина, администрация Алушты должна в течение недели «обеспечить принятие решений о сносе», а затем организовать сам снос.

Напомним, согласно документам, представленным весной минувшего года в Арбитражный суд РК, климатопавильоном «Калипсо» владеет депутат Госсовета Крыма Иван Луценко. Отель занимает 780 квадратных метров пляжа и стоит в 20 метрах от воды. Тем не менее, разбирательство в суде завершилось в августа в пользу владельца «Калипсо». Однако в ноябре 21-ый Арбитражный апелляционный суд первоначальный вердикт отменил. Администрация Алушты сразу же подала иск о признании «Калипсо» самостроем и сносе объекта. Разбирательство должно начаться в феврале.

Отметим, в прибрежной зоне Алушты насчитали более тысячи объектов, половина из которых функционируют с нарушениями федерального законодательства. Строительство на берегу продолжается: например, власти города не имеют ничего против нового спа-комплекса, возводимого рядом с отелем «Калипсо». Чиновники утверждают, что спа-центр будет знаковым и красивым объектом, который как нельзя лучше впишется в концепцию развития города.

Отлично вписывается в эту концепцию и дом, построенный ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД» буквально в 10 метрах от воды, – здание компании спикера Госсовета в список на снос не попало.

Алушта, Варвара Бурлакова

Алушта. Другие новости 12.01.18

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