Страсти по «Калипсо»: отель пытались «увести» мошенники

Алуштинский климатопавильон «Отель «Калипсо», расположенный на пляже Профессорского уголка, приглянулся мошенникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприимчивые граждане попытались зарегистрировать сделку купли-продажи объекта по поддельной нотариальной доверенности.

«Доверенность, о которой идёт речь, якобы выдана и удостоверена 22 февраля 2013 года частным нотариусом Киевского городского нотариального округа. Согласно документу, собственник нежилого строения уполномочил физлицо представлять его интересы в Госкомрегистре, Севреестре и других организациях, например, в управлениях Росреестра на всей территории Российской Федерации. Все бы ничего, да только Госкомрегистр создан, как известно, только в 2014 году», – рассказал председатель ведомства Александр Спиридонов.

По его словам, Госкомрегистр направит эти материалы в правоохранительные органы для принятия надлежащих мер реагирования, так как за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что страсти вокруг «Калипсо» кипят с конца 2016-го года, когда отель попал в список объектов под снос в рамках зачистки стометровой набережной. «Калипсо» должна была исчезнуть к началу турсезона-2017, однако успешно пережила этот период. Владелец климатопавильона, а по совместительству депутат Госсовета Крыма, Иван Луценко прошлой весной подал в суд иск и в августе того же года выиграл дело, но, похоже, предпочел избавиться от неудобной недвижимости. Теперь, по некоторым данным, «Калипсо» владеет некий гражданин Израиля.

В ноябре 21-ый Арбитражный апелляционный суд первоначальный вердикт отменил. Администрация Алушты сразу же подала иск о признании «Калипсо» самостроем и сносе объекта. Но в январе текущего года чиновники неожиданно передумали. Вместо этого климатопавильону подняли арендную ставку с 64 тысяч до 64 миллионов рублей в год.

Крымские власти надеются, что отельеры не смогут платить многомиллионную аренду и вскоре сами заявят о прекращении работы.

Алушта, Оксана Мурзина

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