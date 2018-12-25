В Крыму не желающему самосноситься отелю впаяли арендную плату в 71 миллион

Алуштинскому климатопавильону «Отель «Калипсо», расположенному на пляже Профессорского уголка, выписали счёт за арендную плату в сумме более 70 миллионов рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Сегодня гостинице «Калипсо» уже насчитана арендная плата за предыдущий период в размере 71 млн рублей. Уже органы власти выступают истцами, подали в суд. Мы обкатываем инструмент в рамках республиканского законодательства. В части введения повышающих коэффициентов, чтобы на такие крупные сооружения не тратить бюджетные деньги. Главный вопрос упирается в то, какой объект снести», – заявил Аксёнов и добавил, что в ином случае потребуются большие бюджетные средства на снос незаконного строения.

Напомним, что страсти вокруг «Калипсо» кипят с конца 2016-го года, когда отель попал в список объектов под снос в рамках зачистки стометровой набережной. «Калипсо» должна была исчезнуть к началу турсезона-2017, однако успешно пережила этот период.

Владелец климатопавильона, а по совместительству депутат Госсовета Крыма, Иван Луценко прошлой весной подал в суд иск и в августе того же года выиграл дело, но, похоже, предпочел избавиться от неудобной недвижимости. Теперь, по некоторым данным, «Калипсо» владеет некий гражданин Израиля.

В ноябре прошлого года 21-ый Арбитражный апелляционный суд первоначальный вердикт отменил. Администрация Алушты сразу же подала иск о признании «Калипсо» самостроем и сносе объекта. Но в январе текущего года чиновники неожиданно передумали. Вместо этого климатопавильону подняли арендную ставку с 64 тысяч до 64 миллионов рублей в год.

Крымские власти надеются, что отельеры не смогут платить многомиллионную аренду и вскоре сами заявят о прекращении работы.

Сегодня выяснилось, что арендная плата составила уже 71 миллион.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.12.18

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