В Алуште за спасение от сноса гостиница «Калипсо» придется платить десятки миллионов рублей в год

Отелю «Калипсо», расположившемуся на пляже Профессорского уголка в Алуште, власти Крыма подняли арендную ставку до 64 миллионов рублей в год. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что алуштинский отель стал первым, к кому применили штрафные санкции вместо обещанного сноса в рамках зачистки стометровой набережной.

«Калипсо – это один из объектов, который стоит на срезе воды. Раньше это был климатопавильон. Потом по решению наших властей в 2016 году чудесным образом все это превратилось в гостиницу. Сегодня мы начали применять новый инструмент – штрафные санкции – как наказание, начали такой инструмент обкатывать», – заявил глава Крыма.

Отметим, что ранее сумма арендной платы за 7-этажную гостиницу составляла 64 тысячи рублей в год. «Теперь это будет 64 миллиона, плюс индексация – может, будет ближе к 70, 71 миллиону, а окончательный расчет должны будут сегодня закончить», – сообщили РИА «Новый День» в администрации Алушты.

Как сообщал «Новый День», согласно документам, представленным весной минувшего года в Арбитражный суд РК, климатопавильоном «Калипсо» владел депутат Госсовета Крыма Иван Луценко. Отель занимает 780 квадратных метров пляжа и стоит в 20 метрах от воды. В администрации Алушты уточнили, что в 2017 году у здания сменился собственник – теперь оно принадлежит гражданину Израиля. И платить в тысячу раз возросшую аренду придется именно ему.

Алушта, Анастасия Зук

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