Мы его теряем: эксперты заявили об угрозе Южному берегу Крыма

РАНХиГС предложила передать курорты Крыма в ведение федерального центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», климат и природа Южного берега Крыма (ЮБК) дают основания претендовать на статус одного из лучших курортных центров мира: по своей рекреационной ценности полуостров уступает только Канарским островам и Мадейре. В концепции, разработанной экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), отмечается, что территория от Судака до Фороса нуждается в особом статусе, ограничении хозяйственной деятельности и прямом управлении из федерального центра.

«Для возрождения ЮБК в качестве ведущего курорта Российской империи, СССР и России, обеспечения победы в конкурентной с ведущими курортными и туристическими центрами мира, усилившими за последние десятилетия свои позиции, необходима реализация проекта создания федерального курортного центра «Всероссийская здравница», – цитирует документ РБК.

В результате проведенной после распада СССР масштабной приватизации для ЮБК «характерно практически полное отсутствие земель, не обремененных правом собственности», а «потребительское отношение» привело к тому, что природно-климатические факторы были «в значительной степени нивелированы растущей антропогенной нагрузкой и продолжающейся сверхэксплуатацией природных и рекреационных ресурсов», отмечают в РАНХиГС.

К числу основных проблем региона эксперты относят «гипертрофированное развитие строительного сектора», массовую застройку прибрежной полосы и других ценных земель, вырубку зеленых насаждений и так далее. При этом подчеркивается, что изжить проблемы не удалось и после присоединения Крыма к России, в том числе и потому, что власти ряда муниципалитетов по-прежнему делают ставку на «многоэтажную застройку, деформирующую природные виды». «ЮБК рискует окончательно превратиться из курорта в спальный район, район «летнего жилья», перенаселенную урбанизированную территорию, – предупреждают специалисты, предлагая придать ЮБК статуса уникального климатического курорта России с закреплением в законодательстве особых правил землепользования, архитектурной застройки и ведения хозяйственной деятельности.

Одновременно с «радикальным ограничением жилищного строительства» предлагается введение «механизмов, повышающих издержки владения жильем для иногородних и временно проживающих», в том числе увеличение налогов. Завершить снос уже имеющихся в Крыму незаконных строений, «создающих угрозу природным объектам и природным ландшафтам», в РАНХиГС предлагают к 2020 году. А чтобы сделать появление новых таких построек невозможным, предлагается перевести все незастроенные земли ЮБК в категорию особо охраняемых природных территорий и национальных парков с выплатой собственникам участков компенсаций, для финансирования которых может быть создан целевой экологический фонд, наполняемый, в том числе, за счет «восстановительных платежей» с застройщиков и штрафов за экологические нарушения.

Подчеркивается, что проект требует координации взаимодействия органов власти всех уровней, а высшим органом управления федеральным курортным центром, созданным на ЮБК, должна стать рабочая группа под руководством либо самого президента России, либо главы правительства или вице-премьера. Проект создания Всероссийской здравницы может быть включен в число приоритетных национальных программ. На региональном уровне курировать проект должен Наблюдательный совет под председательством главы Крыма. При этом для совершенствования управления ЮБК в РАНХиГС считают необходимым обновление управленческой команды и отход от коррупционных практик.

Представить проект планируется на ближайшем Гайдаровском форуме.

Москва, Лиана Макоба

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