В Крыму раскритиковали идею РАНХиГС придать особый статус ЮБК

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал предложение Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) передать курорты Крыма в ведение федерального центра.

Как уже сообщал «Новый День», в концепции, разработанной экспертами РАНХиГС, отмечается, что территория от Судака до Фороса нуждается в особом статусе, ограничении хозяйственной деятельности и прямом управлении из Москвы.

К числу основных проблем региона эксперты относят «гипертрофированное развитие строительного сектора», массовую застройку прибрежной полосы и других ценных земель, вырубку зеленых насаждений и так далее. При этом подчеркивается, что изжить проблемы не удалось и после присоединения Крыма к России, в том числе и потому, что власти ряда муниципалитетов по-прежнему делают ставку на «многоэтажную застройку, деформирующую природные виды». «ЮБК рискует окончательно превратиться из курорта в спальный район, район «летнего жилья», перенаселенную урбанизированную территорию, – предупреждают специалисты, предлагая придать ЮБК статуса уникального климатического курорта России с закреплением в законодательстве особых правил землепользования, архитектурной застройки и ведения хозяйственной деятельности.

«Концепция РАНХиГС о придании Южному берегу Крыма особого статуса с переходом под прямое управление федерального центра и введением ограничений на хозяйственную деятельность – абсурдная идея, о которой не знают не только в правительстве Республики Крым, но и правительстве Российской Федерации», – заявил глава РК Сергей Аксенов, подчеркнув, что ни на одном совещании с профильными вице-премьерами федерального правительства такой вопрос не поднимался, о наличии соответствующих рабочих групп ничего не известно.

«Я столько уже бредовых идей рассмотрел, – добавил Аксенов. – Приносят и заявляют: мы на месте все сделаем. Расскажите конкретно, кто что запланировал, какие деньги, какие процедуры. Я вас уверяю, что после первой встречи у этих товарищей будет больше вопросов, чем ответов. Мне вообще странно, как в отрыве от региональных властей кто-то может написать для региона эффективную программу».

Не понравилось предложение РАНХиГС и жителям полуострова.

«Идея РАНХиГС далека от реалий, – пишут крымчане в соцсетях. – Почему-то в Сочи, Туапсе и т.д. они не считают нужным ввести прямое управление из центра, а тут, видимо под шумок, у молодого субъекта Федерации хотят урвать лакомый кусочек. Институт, конечно, уважаемый, но вот так – с бухты барахты – претендовать на ресурсы независимой республики им точно не стоит».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.06.18

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