Впечатлились сенсационными открытиями: Киев спешно вводит санкции в отношении археологов, работающих в Крыму

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш объявил о введении санкций в отношении археологов, работающих в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил перечень новых санкций в отношении российских юридических и физических лиц, которые будут касаться не только политиков, чиновников и бизнесменов.

«Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму», – написал Черныш на своей странице в Twitter.

Напомним, на месте строительства трассы «Таврида» археологами обнаружены сотни тысяч артефактов. Протяженность фронта работ только в 2017 году составила до 300 километров, а общее количество исследуемых памятников – свыше 80. Раскопанная площадь превысила 50 гектаров.

На территории Республики Крым работает около десятка археологических экспедиций. Некоторые объекты исследуются более 80 лет, на других работы ведутся 20-30 лет, есть и более молодые экспедиции. Археологи ведут раскопки практически на всей территории полуострова. Тем более что археологической экспертизы требуют и участки, по которым пройдет трасса «Таврида», и подходы к Керченскому мосту – там учеными уже сделано несколько интересных находок

Большая группа археологов изучает античные памятники. Они работают, в основном, на Керченском полуострове. В Западном Крыму занимаются средневековой историей. На территории города Старый Крым работает золотоордынская археологическая экспедиция, другая копает в Судаке. Следующая точка – генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы.

Экспедиция в Херсонесе, которая существовала многие годы, а потом на какое-то время прерывала существование, теперь тоже работает. Именно отсюда начиналась эрмитажная археология в Крыму – еще во времена императорской археологической комиссии. Сейчас она восстановлена и успешно работает на Херсонесском городище.

В 2018 году также было сделано несколько сенсационных открытий, среди которых и античная усадьба на Керченском полуострове, и уникальная огромная пещера с останками доисторических животных недалеко от Симферополя.

Все материалы, найденные археологами во время экспедиций, остаются на территории Крыма. Так же как и артефакты, конфискованные правоохранителями у «черных копателей». В украинские времена находки археологов тысячами вывозились из Крыма – у киевской «элиты» была мода на сбор древностей. В число коллекционеров входил и экс-президент Виктор Ющенко.

Как сообщал «Новый День», в июле прошлого года на Украине открыли уголовное дело в отношении российских ученых, занимающихся раскопками на территории Крыма.

Минкульт «Незалежной» обратился в МИД Украины с требованием направить ноты протеста в министерства иностранных дел Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на проведение совместных археологических раскопок и организации молодежных археологических лагерей для российских и британских студентов на территории Крыма.

В прокуратуре несуществующей АРК, действующей на Украине, заявили, что заявление минкульта зарегистрировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.12.18

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