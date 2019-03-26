В Крым зовут волонтёров на масштабные археологические раскопки

Руководство Восточно-Боспорской археологической экспедиции и крепости «Керчь» ищут волонтеров для проведения масштабных археологических раскопок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение об этом распространил Фонд «Археология».

Раскопки намечены на лето и начало осени текущего года. Привлекаются все, кому интересна работа на воздухе с историческими артефактами в Восточном Крыму.

«Работы будут проходить на некрополе Кыз-Аул, крепости «Керчь», античном городе Китей. Всего предполагается привлечь порядка 500 волонтеров. Уже набрано более 300 человек. Многие из них принимают участие в раскопках в Крыму уже не первый год», – сообщают в фонде «Археология».

Волонтёры будут работать вместе с уже привлечёнными к раскопкам студентами профильных учебных заведений.

Проживание предполагается в полевых лагерях в непосредственной близости от мест раскопок.

Над волонтёрами возьмут шефство опытные инструкторы-археологи, которые научат добровольцев первичным методикам и навыкам раскопок.

Сообщается, что после работ добровольцы смогут прослушать лекции по археологии и истории античных памятников Крыма. Их будут читать ученые Института археологии Российской академии наук и преподаватели ведущих вузов России. Желающие также примут участие в камеральной обработке найденного материала, его фиксации и реставрации.

В День Археолога, 15 августа в пос. Яковенково (некрополь Кыз-Аул) пройдет большой археологический фестиваль, на который приедут представители многих экспедиций работающих в Крыму. Выступят крымские артисты и реконструкторы.

Исследования будут проходить с 1 июля по 1 сентября.

Напомним, на месте строительства трассы «Таврида» археологами обнаружены сотни тысяч артефактов. Протяженность фронта работ только в 2017 году составила до 300 километров, а общее количество исследуемых памятников – свыше 80. Раскопанная площадь превысила 50 гектаров.

На территории Республики Крым работает около десятка археологических экспедиций. Некоторые объекты исследуются более 80 лет, на других работы ведутся 20-30 лет, есть и более молодые экспедиции. Археологи ведут раскопки практически на всей территории полуострова. Тем более что археологической экспертизы требуют и участки, по которым пройдет трасса «Таврида», и подходы к Керченскому мосту – там учеными уже сделано несколько интересных находок

Большая группа археологов изучает античные памятники. Они работают, в основном, на Керченском полуострове. В Западном Крыму занимаются средневековой историей. На территории города Старый Крым работает золотоордынская археологическая экспедиция, другая копает в Судаке. Следующая точка – генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы.

Экспедиция в Херсонесе, которая существовала многие годы, а потом на какое-то время прерывала существование, теперь тоже работает. Именно отсюда начиналась эрмитажная археология в Крыму – еще во времена императорской археологической комиссии. Сейчас она восстановлена и успешно работает на Херсонесском городище.

В 2018 году также было сделано несколько сенсационных открытий, среди которых и античная усадьба на Керченском полуострове, и уникальная огромная пещера с останками доисторических животных недалеко от Симферополя.

Все материалы, найденные археологами во время экспедиций, остаются на территории Крыма. Так же как и артефакты, конфискованные правоохранителями у «черных копателей». В украинские времена находки археологов тысячами вывозились из Крыма – у киевской «элиты» была мода на сбор древностей. В число коллекционеров входил и экс-президент Виктор Ющенко.

Как сообщал «Новый День», в июле прошлого года на Украине открыли уголовное дело в отношении российских ученых, занимающихся раскопками на территории Крыма.

Минкульт «Незалежной» обратился в МИД Украины с требованием направить ноты протеста в министерства иностранных дел Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на проведение совместных археологических раскопок и организации молодежных археологических лагерей для российских и британских студентов на территории Крыма.

В прокуратуре несуществующей АРК, действующей на Украине, заявили, что заявление минкульта зарегистрировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.03.19

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