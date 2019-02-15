Украина не успела угробить крымскую археологию

Вхождение Крыма в состав России не просто спасло крымскую археологию от полного разложения, но и позволило учёным полуострова за прошедшие пять лет после воссоединения продемонстрировать достижения, которые получили признание, в том числе, за рубежом.

Успехам крымских археологов способствовала прежде всего всесторонняя помощь российского государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказали крымские учёные и эксперты.

«Мы издали журнал «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии», и он – единственный в Крыму – был включен в международную базу цитирования. Признание и распространение наших публикаций на международном уровне важно», – отметил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. В.И. Вернадского Александр Айбабин.

Декан исторического факультета Таврической академии КФУ им. И.В. Вернадского Александр Герцен рассказал о большой поддержке государством грантами археологических работ и исследований в Крыму.

«Наиболее ощутимым стала возможность получения грантов от государства, потому что до этого такая поддержка оказывалась, но в основном она исходила от частных лиц, а сегодня она вышла на государственный уровень. Так что в этом, пожалуй, мы ощущаем перемены более всего», – цитирует Герцена РИА Новости.

Слова Герцена подтвердил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

«За эти пять лет положительных моментов было много, нам оказали помощь гранты, чего раньше не было никогда. Ряд сотрудников получили гранты на свои исследования, да и на финансирование мы не жалуемся, оно находится на нормальном уровне»,– добавил Майко.

Как сообщал «Новый День», недавно Киев, впечатлились сенсационными открытиями крымских археологов, спешно начал вводить санкции в отношении учёных, работающих на исторических объектах полуострова.

Напомним, на месте строительства трассы «Таврида» археологами обнаружены сотни тысяч артефактов. Протяженность фронта работ только в 2017 году составила до 300 километров, а общее количество исследуемых памятников – свыше 80. Раскопанная площадь превысила 50 гектаров.

На территории Республики Крым работает около десятка археологических экспедиций. Некоторые объекты исследуются более 80 лет, на других работы ведутся 20-30 лет, есть и более молодые экспедиции. Археологи ведут раскопки практически на всей территории полуострова. Тем более что археологической экспертизы требуют и участки, по которым пройдет трасса «Таврида», и подходы к Керченскому мосту – там учеными уже сделано несколько интересных находок

Большая группа археологов изучает античные памятники. Они работают, в основном, на Керченском полуострове. В Западном Крыму занимаются средневековой историей. На территории города Старый Крым работает золотоордынская археологическая экспедиция, другая копает в Судаке. Следующая точка – генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы.

Экспедиция в Херсонесе, которая существовала многие годы, а потом на какое-то время прерывала существование, теперь тоже работает. Именно отсюда начиналась эрмитажная археология в Крыму – еще во времена императорской археологической комиссии. Сейчас она восстановлена и успешно работает на Херсонесском городище.

В 2018 году также было сделано несколько сенсационных открытий, среди которых и античная усадьба на Керченском полуострове, и уникальная огромная пещера с останками доисторических животных недалеко от Симферополя.

Все материалы, найденные археологами во время экспедиций, остаются на территории Крыма. Так же как и артефакты, конфискованные правоохранителями у «черных копателей». В украинские времена находки археологов тысячами вывозились из Крыма – у киевской «элиты» была мода на сбор древностей. В число коллекционеров входил и экс-президент Виктор Ющенко.

Как сообщал «Новый День», в июле прошлого года на Украине открыли уголовное дело в отношении российских ученых, занимающихся раскопками на территории Крыма.

Минкульт «Незалежной» обратился в МИД Украины с требованием направить ноты протеста в министерства иностранных дел Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на проведение совместных археологических раскопок и организации молодежных археологических лагерей для российских и британских студентов на территории Крыма.

В прокуратуре несуществующей АРК, действующей на Украине, заявили, что заявление минкульта зарегистрировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.02.19

МИД РФ поставил под сомнение легитимность предстоящих на Украине выборов. / Банки Крыма собрали с населения полуострова более 90 миллиардов рублей. / Поезда на Москву принесли наибольшую прибыль украинской Ж/Д. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»