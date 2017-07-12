У Крымского моста начались раскопки древней крепости

На территории строительства Крымского моста начались раскопки древней крепости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», археологи приступили к расчистке Голубых ворот крепости Керчь. Параллельно ведутся работы по фиксации граффити на крепостных стенах.

Территория была обследована саперами из центра «Лидер» МЧС России. При расчистке стало ясно, что толщина наплыв грунта в районе ворот составляет от 20 см до полутора метров, сообщает фонд «Археология».

Напомним, Мыс Ак-Бурун (в переводе с крымско-татарского «белый мыс», где располагаются Голубые ворота, является отдельным укрепленным районом обороны крепости Керчь. Интересен он не только своими фортификационными сооружениями XIX века, но и археологическими останками античного времени.

Ученые предполагают, что на Ак-Буруне находится древний город Гермисий, упомянутый Помпонием Мелой и Плинием. По другой версии в этих местах существовал еще один античный город – Дия.

Керчь, Вера Филатова

Керчь. Другие новости 12.07.17

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