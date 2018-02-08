В Крыму предложили создать новую площадку для развития науки

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске предложил создать международный проект археологии Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Сергеева, Крым является сокровищем для археологов, а реализация в республике международных проектов поможет развернуть вектор утечки мозгов из России в обратную сторону. Он также подчеркнул, что иностранные ученые, несмотря на антироссийские санкции, часто интересуются полуостровом.

«Крым является нашим археологическим сокровищем. Сейчас, как показывают раскопки, ведущиеся при прокладке трасс, мы стали обладателями огромных богатств. Учёные проще преодолевают политические барьеры. Анализ этих артефактов, систематизация, датирование – может быть делом международным», – сообщил Сергеев.

В свою очередь директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь отметил, что на полуострове также необходимо заниматься проведением исследований широкого спектра – от изучения мирового океана, курортологии и до дальних просторов космоса. По его мнению, Крым просто обязан стать новой площадкой для развития науки в России. При этом Плугатарь подчеркнул, что после воссоединения полуострова с Россией, крымские ученые смогли успешно интегрироваться в научную деятельность государства. После заявлений ученых президент России Владимир Путин пообещал, что власти окажут поддержку в развитии научных исследований в Крыму.

Как сообщал «Новый День», полуостров находится на пике археологической деятельности, и количество исследований в 3-4 раза превышает лучшие показатели украинских времен.

В 2017 году ученым удалось найти в Кызаульском некрополе уникальный артефакт – плиту возрастом 1800 лет с надписями. Кроме того, работающие на месте строительства трассы «Таврида» археологи обнаружили более ста тысяч артефактов. Чтобы спасти некоторые памятники от разрушения – к примеру, курганы, – ученые разбирают их, чтобы собрать в других местах. Некоторые из памятников – каменный мост времен Екатерины II, обнаруженный в Белогорском районе, и вовсе удалось сохранить на своем месте, договорившись с генподрядчиком строительства трассы.

Также археологи исследовали крепость Керчь на Мысе Ак-Бурун. Повезло и ученым, ведущим раскопки в поселке Героевское под Керчью: в городище Нимфей они нашли погреба древних римлян.

В Бахчисарайском районе археологи нашли фрагменты сервиза легендарного крымского князя Исаака, который правил во второй половине XV века в средневековом городе-крепости Мангуп. А на плато Мангуп участники археологической обнаружили массовое захоронение детей и женщин. И это только часть находок, обнаруженных учеными в прошлом году.

Отметим, что в Крыму насчитывается несколько тысяч археологических памятников. Они встречаются и в горах, и в степях, на побережье.

Новосибирск, Анастасия Зук

Новосибирск. Другие новости 08.02.18

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