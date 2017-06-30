Песок раздора: керченский заповедник продолжает биться за городище Артезиан

Восточно-Крымский историко-археологический музей-заповедник не намерен идти на мировую в вопросе добычи песка в урочище Артезиан. Официально карьер находится в 2,5 км от античного городища, но по факту уничтожен культурный слой на территории в 8 га, а останки надгробий и керамики торчат из отвалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции директор историко-археологического музея-заповедника Татьяна Умрихина опровергла разрешение конфликта между археологами и недропользователями на Артезиане.

«Пошла такая информация, что суть дела была в «правильных» и «не правильных» археологах, которые боролись за деньги – это глубоко ошибочно! – подчеркнула она. – Наша борьба не только с министерством природы, а со всеми, кто не хотел обращать внимания ни на какие наши послания – и Госкомохраны культурного наследия, и департамент минкульутры России, и правоохранительные органы».

Начальнику Артезианской археологической экспедиции Николаю Винокурову удалось заключить договоры с недропользованиями по двум карьерам – в северо-западной части урочища Артезиан, который уже разрабатывается, и в северо-восточной, который только готовится к разработке.

«Мы продолжаем настаивать на том, что действующий карьер был вырыт незаконно, несмотря на то, что пришло предписание министру культуры наказать меня по всей строгости за недостоверные сведения, – отметила Умрихина. – Да, карьер находится в 2,5 км, но у нас есть пакет документов, что по самому Артезиану проехались, провалились в склепы, половину кургана снесли – и на это есть акты».

Директор музея-заповедника еще раз указала на тот факт, что никакой историко-археологической экспертизы до начала разработки карьера не проводилось и открытый лист никому не выдавался.

«10 шурфов было сделано без открытого листа, – уточнила Умрихина. – И мы предупреждали, что этого делать нельзя, поскольку в этом районе находятся до 20 курганов и 4 поселения. А то, что снесено, уже не вернуть никогда. Я и мои коллеги полагаем, что это должно быть наказано».

По мнению руководителя музея-заповедника, за нарушение закона должны ответить недропользователи и выдавшие заключение об отсутствии культурного слоя археологи. Поэтому ни о каком примирении речь не идет.

«Археологи пойдут впереди рудокопов, но карьеры по 300 га и глубиной до 9 метров убьют всю рекреацию и пахотные земли. Не жалко им всего того, что деньги в экономику Крыма будет давать, в угоду сиюминутной выгоде, – уверена Умрихина. – Мы не забыли и о негодности этого песка – документы у нас лежат. Для нас Таврида – это дорога жизни. Но разве можно ее делать так, чтобы уничтожить все вокруг и делать некачественно? Она не имеет права поползти через год, это не государственный подход».

Ранее Умрихина заявила, что добыча песка на территории памятника археологии – городища Артезиан, ведется с липовой экспертизой археологических исследований. Документ выдан без открытого листа, обязательного при научных исследованиях. Согласно этой бумаге, памятников археологии в этом районе нет. Но тракторы и КАМАЗы почему-то проваливаются колесами в гробницы древних греков.

Напомним, по итогам выездного заседания, в котором приняли участие министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев и представители прокуратуры Ленинского района, принято решение продолжить разработку карьеров в урочище Артезиан. Главным аргументом представителей власти остается необходимость добычи песка неподалёку от строительства трассы «Таврида».

В тоже время проведенная экспертиза песка из месторождения показала, что он не годится для строительных работ по причине высокого содержания глины.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 30.06.17

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