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Крым

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Публикации за 14.02.17

В Крыму опять свирепствует АЧС: косит как домашних, так и диких свиней

В Крыму опять свирепствует АЧС: косит как домашних, так и диких свиней

В Белогорском районе Крыма нашли два кладбища свиней, зараженных африканской чумой.

Как передает корреспондент РИА , незаконные захоронения были найдены в 1,7 и 1,9 километрах севернее села Алексеевка. При исследовании патматериала был получен положительный результат на АЧС.

Позже падеж животных был зафиксирован и в личном подсобном хозяйстве в Алексеевке. Кроме того, в дикой фауне Белогорского района было обнаружено два трупа кабанов, без явных признаков насильственной смерти. Специалисты Госкомветеринарии отобрали патматериал и взяли пробы крови от оставшихся в живых свиней. Исследования проводятся, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Крыма.

Как сообщал , АЧС в Крыму распространяется из-за обмана и халатности населения: собственники свиней не сообщают в ветеринарные службы о наличии у них животных.

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 14.02.17

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