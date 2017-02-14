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Крым

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Публикации за 14.02.17

В трех селах Крыма сняли карантин по АЧС, в одном ввели

В трех селах Крыма сняли карантин по АЧС, в одном ввели

В трех селах Советского района Крыма отменили карантин по африканской чуме свиней, а в Белогорском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как передает корреспондент РИА , сегодня глава Крыма Сергей Аксенов отменил указ о введении ограничительных мероприятий из-за АЧС на территории села Дмитровка, села Заветное и на удалении 3,5 километра юго-западнее села Новый Мир Чапаевского сельского поселения Советского района.

Тем временем, в Белогорском районе введен карантин после обнаружения двух незаконных захоронений свиней, которые были найдены в 1,7 и 1,9 километрах севернее села Алексеевка.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на ограниченной территории – местах обнаружения трупов свиней в Белогорском районе», – говорится в документе подписанным Аксеновым.

Как сообщал , в Белогорском районе Крыма нашли два кладбища свиней, зараженных африканской чумой. Кроме того, в дикой фауне Белогорского района было обнаружено два трупа кабанов, без явных признаков насильственной смерти.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.02.17

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