Сенатор Совфеда – американцам: хватит про Крым, давайте про Аляску / Трамп не в себе, но должен очнуться – уверены в Госдуме

Публикации за 15.02.17

Президент США Дональд Трамп «дал ясно понять», что ожидает от России возвращения Крыма и деэскалации конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Одновременно президент США «ожидает, что поладит с Россией, и желает этого», цитирует Спайсера Reuters.

Заявления Белого дома вызвало прилив оптимизма в Киеве: «Хорошее заявление представителя Белого Дома. Россия должна вернуть Крым Украине», – написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

Ожидания Трампа прокомментировали в парламенте РФ: «Это значит, что давление, которое на него оказывается, даёт о себе знать. Видимо, он не выдерживает. Конечно, это расходится с его обещаниями, в том числе подумать над признанием Крыма. Но, видите, не всегда это всё совпадает с тем, что он делает потом», – приводит РИА «Новости» слова главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова.

«По поводу возвращения Крыма двух мнений быть не может – он российский и не является предметом торга между Россией и США, что бы ни стояло на кону», – заявил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров, добавив, что требование вернуть Крым является «таким же невыполнимым, как если бы Россия требовала от США вернуть ей Аляску».

Вашингтон, Артем Рокотов

Вашингтон. Другие новости 15.02.17

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