Трамп: слабак не я, а Обама – он сдал Крым / Российский эксперт: спокойно, Трамп – наш

Публикации за 15.02.17

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в проявлении слабости в «крымском» вопросе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Трамп посчитал, что Обаме самому следовало быть более решительным в отношении России в 2014 году.

«Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?», – написал Трамп у себя в Twitter.

Напомним, что до появления этой записи в соцсети пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сделал заявление от лица Трампа о том, что президент США «ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма». Таким образом, по мнению наблюдателей, Спайсер давал понять, что Трамп занимает «жесткую» позицию в отношении России.

В свою очередь, спикер Госдумы России Вячеслав Володин озвучил мнение, что следует дождаться официальных заявлений непосредственно от самого Трампа, а не от его пресс-секретаря, так как проходя через «вторые руки», они могут быть оказаться «неполными».

Вместе с тем, из сообщения ловкого бизнесмена Трампа по-прежнему трудно сделать однозначный вывод: собирается ли он предельно жестко настаивать на возвращении Крыма или, что называется, умывает руки и констатирует, что крымский «поезд ушёл» из-за Обамы.

Напомним, ранее главой комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым было озвучено и другое мнение – депутат заподозрил американского президента в том, что его заявления «расходятся с его обещаниями». На это могли повлиять американские демократы, пытающиеся изо всех сил надавить на президента и заставить его изменить первоначальную точку зрения.

Однако, по мнению российского политолога Евгения Минченко, не стоит делать поспешные, а особенно громкие и публичные выводы на счет Трампа.

«Трамп удивительно взвешенно и продуманно себя ведет в ситуации, когда ему лепят ярлык «манчжурского кандидата».Чем меньше сейчас будет шума с российской стороны, тем лучше и для Дональда, и для перспектив российско-американских отношений. Снизить градус эмоций – рецепт на все случаи жизни. Данный эпизод – не исключение», – пояснил эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», в рамках своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно поднимал «крымский» вопрос, и даже пообещал рассмотреть возможность признания Америкой Крыма как части России.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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