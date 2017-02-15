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Крым

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Публикации за 15.02.17

Скандальный пиар: жители Севастополя не поверили в телесказку об идеальном городе

Скандальный пиар: жители Севастополя не поверили в телесказку об идеальном городе

Жители Севастополя шокированы: они и не догадывались, что живут практически в раю. И почему-то это открытие их не обрадовало, а разозлило.

Как передает корреспондент РИА , Севастополь предстал в сюжете программы «Вести» ВГТРК как абсолютно беспроблемный регион. Возмущение горожан разделил и публицист Платон Беседин.

«Уж слишком велико было несоответствие того, что показали на экране, и того, что севастопольцы видят в реальной жизни. Ведь, безусловно, можно лить любой елей на воспалённые раны, но все мы, к несчастью, ходим в эти больницы, в эти школы и ездим по этим дорогам среди «убранных» куч мусора», – цитирует публициста .

По мнению Беседина, «нарисованной» картинке мог бы позавидовать любой российский город: «…департаменты и службы работают просто-таки идеально. И мусор с улиц выгребли, и дороги сделали, и новые детсады с больницами открыли».

Перестарались не только телевизионщики, но и непосредственно пиарщики исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, на которого и «повесили» большую часть заслуг из сюжета, начав таким образом формировать положительный образ своего руководителя в рамках будущей предвыборной кампании.

«Понятно, что СМИ манипулируют сознанием, понятно, что это ещё более явно в канун трёхлетия Крымской весны и в свете приближающихся – первых в истории города – прямых выборов губернатора. Но то, что «слепили» на выходе телевизионщики и имиджмейкеры врио губернатора, – это несомненный перебор. Простите, но надо быть скромнее», – считает Беседин.

По словам публициста, несмотря на ожидания севастопольцев возможных позитивных изменений в городе, чиновникам следует «не создавать мифы», а работать на «реальные события, факты».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 15.02.17

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