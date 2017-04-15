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Крым

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Публикации за 15.04.17

В детской «инфекционке» Севастополя предложили снимать фильмы ужасов (ФОТО)

В детской «инфекционке» Севастополя предложили снимать фильмы ужасов (ФОТО)

Севастопольцы возмущены плачевным состоянием, в котором пребывает детская инфекционная больница.

Как передает корреспондент РИА , медучреждение раскритиковали за редкие уборки, далеко не постоянную подачу воды, а также сам подход к лечению.

«Мы оттуда сбежали. Нам там совершенно не оказали помощи! Лечили тем же, чем я лечила малышку дома. На ночь отключают воду, и холодную тоже. О горячей я вообще молчу. Туалет не работает. Анализ крови взяли при поступлении, итог – делали его сутки», – пожаловалась в одной из социальных сетей жительница Севастополя.

По ее словам, о чистоте в палате говорить не приходится: 11-месячный ребенок, играя на полу, «собрал шлейф пыли, волос и грязи за собой».

«В таких местах фильмы ужасов снимать можно», – прокомментировала опубликованные снимки из медучреждения другая жительница города.

При этом большое возмущение у севастопольцев вызвало создание в городе совсем другой «картинки», для чего используются силы некоторых федеральных средств массовой информации.

«Вы видели по федеральным каналам как показывают, что какой порядок тут Россия навела? Сколько садов открыли? Какую цивилизацию принесла в медицину после Украины? Вот что обидно: там показывают как здесь все изменилось и стало шикарно, а по факту мало что изменилось и не видно этому ни конца ни края», – написала одна из жительниц Севастополя.

Напомним, российский писатель Платон Беседин разделил возмущение жителей города, разозленных февральским выпуском программы «Вести» ВГТРК – в нем Севастополь был показан как абсолютно беспроблемный регион. По мнению публициста, телевизионщики, как и пиарщики врио губернатора Дмитрия Овсянникова, попросту перестарались,

Новый День: В детской ''инфекционке'' Севастополя предложили снимать фильмы ужасов (ФОТО)

Новый День: В детской ''инфекционке'' Севастополя предложили снимать фильмы ужасов (ФОТО)

Новый День: В детской ''инфекционке'' Севастополя предложили снимать фильмы ужасов (ФОТО)

Новый День: В детской ''инфекционке'' Севастополя предложили снимать фильмы ужасов (ФОТО)

Новый День: В детской ''инфекционке'' Севастополя предложили снимать фильмы ужасов (ФОТО)

Фото из группы Черный список Севастополь – автор Алиса Мовчан

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 15.04.17

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