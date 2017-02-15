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Крым

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Публикации за 15.02.17

Глава Крыма: по делу Казурина проходят еще несколько чиновников

Глава Крыма: по делу Казурина проходят еще несколько чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о задержании экс-вице-премьера Крыма Олега Казурина.

Как передает корреспондент РИА , бывший крымский чиновник был задержан вчера в Москве. Ему инкриминируется получение взятки через посредника в особо крупном размере. По словам Аксенова, помимо Казурина по делу проходят еще несколько чиновников. Проводятся проверки в Службе капитального строительства Крыма.

«В ноябре прошлого года я обнаружил признаки совершения преступления по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации, – заявил Сергей Аксенов. – Была назначена проверка Антикоррупционным комитетом ряда направлений деятельности господина Казурина – большинство материалов еще в ноябре-декабре были переданы в МВД, Следственный комитет, Федеральную службу безопасности России. По результатам проверки этих материалов его вчера и задержали».

Глава Крыма подтвердил информацию и о том, что Казурин был уволен, а не ушел по собственному желанию.

Как сообщал , экс-чиновник получил через посредника деньги за помощь и покровительство одной из строительных фирм в получении контракта на строительство жилья в Крыму. Общая сумма взятка составляла 27 млн рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

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