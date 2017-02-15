Брать – так миллионы: в Крыму задержан бывший вице-премьер Олег Казурин

Публикации за 15.02.17

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Ему инкриминируется получение взятки через посредника в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый, по данным следствия, получил через посредника деньги за помощь одной из строительных фирм в получении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта.

Общая сумма взятка составляла 27 млн рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта.

В настоящее время экс-чиновник задержан. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении посредника, которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, вопросы строительства в Совмине РК курировал вице-премьер Олег Казурин. Однако в конце декабря 2016 года он ушел в отставку, по официальной версии – по собственному желанию, по другим данным – глава Крыма Сергей Аксенов уволил его за срыв сроков реализации федеральных целевых программ.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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