Бывший вице-премьер Крыма отправится в колонию строгого режима

Бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приговор вынес сегодня Киевский районный суд Симферополя. Также суд обязал Казурина выплатить штраф в размере 56 миллионов рублей и запретил ему в течение 10 лет занимать государственные должности.

Напомним, бывшего заместителя главы крымского правительства задержали в феврале 2017 года. Следователи обвинили его в получении взятки в особо крупном размере, отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и приготовлении к мошенничеству, с использованием своего служебного положения. По данным Следственного комитета, с августа по декабрь 2016 года Казурин получил взятку в размере 27 миллионов рублей за выбор строительной фирмы в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство домов в Крыму.

По информации следователей, часть денег Казурин потратил на покупку квартиры и гаража для родственницы. Кроме того, вице-премьер потребовал от бизнесмена купить ему автомобиль «Lexus RX350» и нежилое помещение в Москве площадью не менее 200 квадратных метров за якобы оказанное содействие в получении двух государственных контрактов по строительству. После чего предприниматель обратился к силовикам. Судебные разбирательства проходили в закрытом режиме, так как потерпевший заявил об опасении за свою жизнь из-за изобличающих показаний.

Отметим, что прокуратура требовала для Казурина 12 лет лишения свободы, а также штраф в 55 миллионов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.06.18

В администрацию Ялты нагрянули автоматчики, чиновникам запретили покидать рабочие места (ФОТО). / Президента Украины приговорили к пожизненному заключению. / Режим ЧС из-за засухи в Крыму распространился еще на два региона. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»