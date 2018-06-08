Прокуратура требует отправить бывшего вице-премьера Крыма в тюрьму на 12 лет

Прокуратура потребовала приговорить бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина к 12 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Помимо тюремного заключения, государственный обвинитель запросил 55 миллионов рублей штрафа для экс-чиновника, а также лишить его права занимать определенные должности в течение 10 лет.

«По второму фигуранту (предполагаемому подельнику – прим. «НД») запросили 4 года лишения свободы со штрафом в размере 27 миллионов рублей, и с лишением права занимать определенные должности на 5 лет», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как уточнили в надзорном ведомстве, прения еще продолжаются.

Напомним, дело Казурина рассматривается в Киевском районном суде Симферополя с января. Его задержали в феврале 2017 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и приготовлении к мошенничеству, с использованием своего служебного положения. По данным Следственного комитета, с августа по декабрь 2016 года бывший Казурин получил взятку в размере 27 миллионов рублей за выбор строительной фирмы в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство домов в Крыму. По информации следователей, часть денег Казурин потратил на покупку квартиры и гаража для родственницы. Кроме того, вице-премьер потребовал от бизнесмена купить ему автомобиль «Lexus RX350» и нежилое помещение в Москве площадью не менее 200 квадратных метров за якобы оказанное содействие в получении двух государственных контрактов по строительству. После чего предприниматель обратился к силовикам.

Судебные разбирательства проходят в закрытом режиме, так как потерпевший заявил об опасении за свою жизнь из-за изобличающих показаний.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.06.18

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