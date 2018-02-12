Потерпевший по делу Казурина испугался мести со стороны бывшего вице-премьера Крыма

Потерпевший по делу бывшего вице-премьера правительства Крыма Олега Казурина испугался мести с его стороны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это стало поводом перевести судебные разбирательства в закрытый режим.

Напомним, Казурин был задержан в феврале 2017 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и в приготовлении к мошенничеству, с использованием своего служебного положения. По данным Следственного комитета, с августа по декабрь 2016 года бывший вице-премьер получил взятку в размере 27 миллионов рублей за выбор строительной фирмы в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство домов в Крыму. По информации следователей, часть денег Казурин потратил на покупку квартиры и гаража для родственницы. Кроме того, вице-премьер потребовал от бизнесмена купить ему автомобиль «Lexus RX350» и нежилое помещение в Москве площадью не менее 200 квадратных метров за якобы оказанное содействие в получении двух государственных контрактов по строительству. После чего предприниматель обратился к силовикам.

«Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье, так как даю показания, изобличающие подсудимого. Опасаюсь мести Казурина и близких ему лиц», – заявил потерпевший.

Его позицию поддержала и сторона обвинения. Судья удовлетворил ходатайство, несмотря на то, что сам Казурин и его адвокаты высказались против закрытого режима.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.02.18

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