Чиновников Крыма настигло просветление: стали меньше брать и больше сдавать тех, кто предлагает

Публикации за 15.02.17

Крымских чиновников настигло просветление – стали меньше брать взяток и чаще «сдавать» правоохранителям тех, кто предлагает деньги. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму Михаил Назаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобный вывод в следственном органе сделали на основе анализа количества коррупционных преступлений, совершенных в предыдущие годы.

«Есть такая тенденция – в прошлом году возбуждалось больше уголовных дел по факту дачи взятки – в том случае, когда обращались к должностным лицам с предложением дать какую-то мзду. Должностные лица отказывались от достаточно больших сумм, выполняя служебный долг, понимая, что это плохо, и принимали соответствующие меры», – рассказал Назаров.

В Следкоме отмечают, что подобные случаи уже фиксируются и в текущем году. По мнению Назарова, уголовные дела в отношении коррупционеров становятся хорошим примером для их коллег отказаться от денег за оказание каких-либо незаконных услуг.

«Неделю назад возбудили уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом одной из структур. Вчера по этой же структуре возбудили уголовное дело уже по факту дачи взятки, когда на примере своего товарища, который сейчас привлечен к уголовной ответственности, его коллега заявил о том, что ему предложили сумму в несколько десятков тысяч рублей, но он от них отказался», – рассказал Назаров.

По его словам, сейчас в Следкоме при расследовании коррупционных преступлений стараются уделять основное внимание «большим руководителям». По информации Назарова, в 2016 году средняя сумма взятки составила 127 тысяч рублей. При этом размер по отдельным делам варьируется от 1 тысячи до 300 тысяч долларов (более 20 млн рублей).

Напомним, что задержанного экс-зампреда Совмина Крыма Олега Казурина подозревают в получении 27 миллионов рублей за обещанное покровительство.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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