В Крым пришли коллекторы – «дали свет» пяти фирмам, еще две ждут разрешений

Публикации за 16.02.17

Жителям Крыма, имеющим какие-либо просроченные задолженности, стоит приготовиться – судебные приставы анонсировали начало работы коллекторов в республике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже 5 организаций в Крыму получили свидетельства о регистрации. Теперь их ждет следующий этап – занесение в единый реестр коллекторов, после чего они и начнут свою прямую деятельность.

Примечательно, что по словам исполняющего обязанности руководителя управления судебных приставов по Крыму Юрия Чудновца, всеми 5 зарегистрированными организациями руководит один и тот же человек. В службе приставов его уже предупредили о том, что за работой коллекторов будут присматривать.

«Мы его (руководителя фирм – прим. «НД») обязали расписаться и зачитать, так сказать, небольшую клятву директора организаций, которые будут взыскивать просроченные задолженности. О том, что обязуется соблюдать закон», – рассказал Чудновец.

В то же время, главный пристав успел и «посочувствовать» директору организаций, так как, учитывая специфику работы, ожидаемые жалобы крымчан и серьезные штрафы за различные нарушения, его ждет «большая головная боль».

К слову, проверки деятельности коллекторов будут проиходить исключительно по обращениям от граждан.

«Они должны все свои разговоры, контакты сохранять. И по нашему требованию предъявлять при проверке. То есть, поступило к нам обращение от гражданина Иванова, мы говорим, – а ну-ка, предоставьте нам распечаточку, и стенограмму записанных ваших разговоров с гражданином Ивановым. Проверяем, что ему говорилось, были ли какие-то угрозы, квалифицируем это, и если усматриваем состав административного правонарушения, то составляем протокол и направляем в суд», – пояснил порядок проведения проверки по жалобам Чудновец. Он спрогнозировал, что приличная часть обращений граждан будет поступать в прокуратуру.

Кроме пяти зарегистрированных организаций, документы подали еще две фирмы. Сейчас их документы находятся на рассмотрении.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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