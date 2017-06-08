Коллекторы лишились более полумиллиона рублей¸ выбивая из крымчан украинские долги

Коллекторы в попытке нажиться на украинском прошлом крымчан напоролись на штрафы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба финансового надзора Крыма с начала года вынесла 26 постановлений в отношении организаций, взыскивающих долги жителей республики перед украинскими банками. Общая сумма штрафа – 650 тысяч рублей.

«Вопрос погашения кредитов, выданных «украинскими банками», действовавшими на территории Республики Крым до 18 марта 2014 года, на сегодня остается одним из самых актуальных. С целью защиты интересов жителей республики от «нечистых на руку» коллекторских организаций Госдума РФ приняла закон, урегулировавший механизм погашения такой кредитной задолженности и установивший ответственность за его нарушение», – разъясняют в Крымфиннадзоре.

Как уже сообщал «Новый День», весной этого года Крым вошел в тройку лидеров по количеству зарегистрированных коллекторских агентств среди всех регионов России. В республике насчитывается шесть подобных организаций, имеющих лицензию. В службе судебных приставов хоть и пообещали держать на особом контроле крымских коллекторов, но подчеркнули, что устраивать проверки могут лишь после поступления жалоб от граждан.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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