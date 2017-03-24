Крым облюбовали коллекторы – республика вошла в тройку лидеров России по их количеству

Публикации за 24.03.17

Крым оказался одним из лидеров по количеству зарегистрированных коллекторских агентств среди всех регионов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствующем госреестре федеральной службы судебных приставов содержатся данные о шести таких компаниях, легализовавших свою деятельность в Симферополе.

Первое место в списке регионов, являющихся лидерами по количеству открытых коллекторских фирм, занимает Москва (38 компаний), второе место – Санкт-Петербург (7 компаний).

Всего, по состоянию на 23 марта, официальную регистрацию во всех регионах России получили 100 фирм.

Как уже сообщал «Новый День», по информации исполняющего обязанности руководителя управления судебных приставов по Крыму Юрия Чудновца, пятью коллекторскими организациями, работающими в республике, руководит один человек. Анонсировав в феврале начало деятельности коллекторов, Чудновец предупредил, что приставы будут присматривать за ними, но проверки смогут устраивать только после получения жалоб крымчан.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.03.17

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