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Крым

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Публикации за 24.03.17

Крым облюбовали коллекторы – республика вошла в тройку лидеров России по их количеству

Крым облюбовали коллекторы – республика вошла в тройку лидеров России по их количеству

Крым оказался одним из лидеров по количеству зарегистрированных коллекторских агентств среди всех регионов России.

Как передает корреспондент РИА , в соответствующем госреестре федеральной службы судебных приставов содержатся данные о шести таких компаниях, легализовавших свою деятельность в Симферополе.

Первое место в списке регионов, являющихся лидерами по количеству открытых коллекторских фирм, занимает Москва (38 компаний), второе место – Санкт-Петербург (7 компаний).

Всего, по состоянию на 23 марта, официальную регистрацию во всех регионах России получили 100 фирм.

Как уже сообщал , по информации исполняющего обязанности руководителя управления судебных приставов по Крыму Юрия Чудновца, пятью коллекторскими организациями, работающими в республике, руководит один человек. Анонсировав в феврале начало деятельности коллекторов, Чудновец предупредил, что приставы будут присматривать за ними, но проверки смогут устраивать только после получения жалоб крымчан.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.03.17

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