Юных крымчан завлекают в клубы самоубийц

Публикации за 16.02.17

В Крыму подростков через Интернет втягивают в «клубы самоубийц».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», злоумышленники находят потенциальных жертв в социальных сетях.

Путем психологического давления они дают подросткам опасные задания, конечная цель которых – самоубийство. Как сообщили сегодня в пресс-службе Следственного комитета Крыма, аналогичный случай произошел в Алуште. Трагедии удалось избежать: 14-летняя девочка сообщила об опасной переписке своей матери, которая и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, также устанавливается круг потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 16.02.17

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