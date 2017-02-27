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Крым

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Публикации за 27.02.17

Реклама «клубов смерти» добралась до школ Крыма

Реклама «клубов смерти» добралась до школ Крыма

Реклама так называемых «групп смерти» в социальных сетях добралась и до стен крымских школ.

Как передает корреспондент РИА , сегодня соответствующими надписями с хэштегами неизвестные изрисовали фасад школы № 25 в Керчи.

Администрация образовательного учреждения сработала оперативно: провокационные надписи уже закрасили.

«Ведется расследование администрацией школы. Не знаю, привлекало ли руководство к работе по данному случаю правоохранительные органы, но возможно уже и звонили», – сообщила РИА «Новый День» представитель школы. По ее информации, на данный момент в учебном заведении склоняются к мнению, что к разрисовке фасада школы ее собственные учащиеся отношения не имеют.

«По городу это вряд ли самый первый случай», – уточнили в школе № 25.

Как уже сообщал «Новый День», «группы смерти» – своеобразные закрытые сообщества в социальных сетях, в которых подросткам дают смертельные задания – их выполнение неизбежно приводит к суициду. В феврале 2017 чудом избежала смерти 14-летняя девочка из Алушты, вовремя оповестив родителей о том, что состоит в одном из таких «клубов». По этому случаю правоохранители возбудили уголовное дело, продолжая разыскивать виновных.

Керчь, Леонид Маковецкий

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