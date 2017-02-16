Крым готов отказаться от курортного сбора

Публикации за 16.02.17

Крым может выйти из эксперимента по введению курортного сбора. Об этом сегодня заявил министр туризма РК Сергей Стрельбицкий в ходе рабочего заседания в Совете Федерации.

Напомним, Севастополь от сбора уже отказался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время законопроект о курортном сборе проходит согласование в главном правовом управлении президента. Документ предусматривает минимальную величину сбора в размер 100 рублей в сутки с человека. Платить придётся тем, кто прибывает на территорию больше, чем на 24 часа. Взимать курортный налог собираются независимо от сезона. Крым же предлагал другой вариант: сделать платеж разовым, в сумме не выше 300 рублей и только в рамках купального сезона.

«При обсуждении законопроекта предложения Крыма не учитываются, – заявил Стрельбицкий в Совете Федерации. – Мы против того, чтобы рассчитывать величину сбора, отталкиваясь от количества суток, которые отдыхающие намерены провести на курорте». По его словам, средний срок пребывания отдыхающих в Крыму составляет 10 дней, приезжают, в основном семьями, и платить за каждого человека лишнюю тысячу – слишком дорого. Особенно на фоне политики по привлечению туристов в Турции. Кроме того, отметил Стрельбицкий, закон повлечет увеличение нагрузки на субъекты туристической индустрии.

Министр добавил, что в случае принятия закона в сегодняшней редакции, Крым из эксперимента выйдет.

Москва, Артем Рокотов

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