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Крым

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Публикации за 16.02.17

Крым готов отказаться от курортного сбора

Крым готов отказаться от курортного сбора

Крым может выйти из эксперимента по введению курортного сбора. Об этом сегодня заявил министр туризма РК Сергей Стрельбицкий в ходе рабочего заседания в Совете Федерации.

Напомним, Севастополь от сбора уже отказался.

Как передает корреспондент РИА , в настоящее время законопроект о курортном сборе проходит согласование в главном правовом управлении президента. Документ предусматривает минимальную величину сбора в размер 100 рублей в сутки с человека. Платить придётся тем, кто прибывает на территорию больше, чем на 24 часа. Взимать курортный налог собираются независимо от сезона. Крым же предлагал другой вариант: сделать платеж разовым, в сумме не выше 300 рублей и только в рамках купального сезона.

«При обсуждении законопроекта предложения Крыма не учитываются, – заявил Стрельбицкий в Совете Федерации. – Мы против того, чтобы рассчитывать величину сбора, отталкиваясь от количества суток, которые отдыхающие намерены провести на курорте». По его словам, средний срок пребывания отдыхающих в Крыму составляет 10 дней, приезжают, в основном семьями, и платить за каждого человека лишнюю тысячу – слишком дорого. Особенно на фоне политики по привлечению туристов в Турции. Кроме того, отметил Стрельбицкий, закон повлечет увеличение нагрузки на субъекты туристической индустрии.

Министр добавил, что в случае принятия закона в сегодняшней редакции, Крым из эксперимента выйдет.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 16.02.17

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