Решили не жадничать: в Крыму собираются взимать деньги с туристов ежедневно, но по минимуму

Публикации за 02.05.17

Курортный сбор в Крыму на первом этапе не должен превышать 50 рублей в день. Об этом заявил глава парламентского комитета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Как уже сообщал «Новый День», курортный сбор планируется ввести с 1 января 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Взимать его собираются практически со всех приезжающих в любых объектах размещения. От сбора предполагается освободить Героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов I и II групп, а также детей до 18 лет и студентов. От оплаты сбора так же освободят тех, кто постоянно живет и работает в выше перечисленных регионах или имеют там собственное жилье. Перечень льготников смогут расширить региональные власти.

Все остальные: туристы, командировочные, включая чиновников, спортсмены, артисты должны будут платить.

В соответствии с законопроектом, одобренным правительством РФ, за регионами остается право вводить или не вводить «курортный сбор» на своей территории. Если будет принято положительное решение, то региональные власти сами установят размер сбора: законопроект определяет только его максимальный уровень – 100 рублей в день.

В Крыму решили не жадничать: «Начинать надо с минимума, поэтому я думаю, что приемлемым и идеальным было бы на начало эксперимента до 50 рублей в день. Курортный сбор не должен бить по карману наших туристов. Изначально мы предлагали: если 100 рублей, то это разовый платеж, а так не больше 35-50 рублей в день максимум», – цитируют Черняка РИА «Новости».

Действительно, ранее в Крыму вели разговор о разовом платеже – предлагалось брать с туристов от 50 до 300 рублей за весь период пребывания. Звучали даже предложения взимать сбор только в высокий сезон, либо один раз в год независимо от числа визитов.

А министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий даже заявлял: если в законе закрепят ежедневный платеж, Крым может вообще отказаться от участия в эксперименте, как это сделал Севастополь.

Симферополь, Лиана Макоба

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