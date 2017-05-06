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Туризм

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Публикации за 06.05.17

Пока эксперимент: за отдых в четырех регионах России будут взимать плату / Кабмин внес в Госдуму проект закона о курортном сборе

Пока эксперимент: за отдых в четырех регионах России будут взимать плату Кабмин внес в Госдуму проект закона о курортном сборе

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах – в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на кабмина.

Документ о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в четырех регионах был одобрен правительством 28 апреля. Проект закона предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года. Плату предполагается взимать до конца 2022 года. Регионы будут сами устанавливать ее размер, сбор не должен превышать 100 рублей с человека в день.

Как указывается в пояснительной записке, проект закона направлен на «создание благоприятных условий для развития туризма, а также сохранение, восстановление и развитие курортов и курортной инфраструктуры». По итогам эксперимента власти решат, вводить ли курортный сбор на всей территории России или отказаться от его введения.

Как сообщал «Новый День» со ссылкой на проект закона, власти собираются взимать курортный сбор в объектах размещения, которыми будут считаться не только официальные отели и прочие «жилые помещения, предназначенные для оказания гостиничных услуг и услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению или обеспечению временного проживания», но и здания и помещения, «в которых фактически оказываются такие услуги». Другими словами, везде, где живут приезжие, в том числе и в частном секторе. Властям регионов предстоит составить реестры операторов курортного сбора, следить, чтобы они исправно перечисляли деньги в бюджет, а также разработать нормативные акты, регламентирующие ответственность за неисполнение закона о курортном сборе.

В документе также определены льготные категории граждан, освобождающиеся от его выплаты. От сбора планируется освободить Героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов I и II групп, а также детей до 18 лет и студентов. От оплаты сбора так же освободят местных жителей. Перечень льготников смогут расширить региональные власти. Все остальные: туристы, командировочные, включая чиновников, спортсмены, артисты должны будут платить.

Все расходы, связанные с проведением пилотного проекта, будут осуществляться за счет региональных бюджетов.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 05.05.17

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