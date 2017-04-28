Правительство России одобрило эксперимент по введению курортного сбора

Публикации за 28.04.17

Правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 4 регионах.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 января 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях планируется ввести курортный сбор.

Взимать его собираются в объектах размещения, которыми будут считаться не только официальные отели и прочие «жилые помещения, предназначенные для оказания гостиничных услуг и услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению или обеспечению временного проживания», но и здания и помещения, «в которых фактически оказываются такие услуги», сказано в документе. Иными словами, везде, где живут приезжие, в том числе и в частном секторе. Властям регионов придется составить реестры операторов курортного сбора, следить, чтобы они исправно перечисляли деньги в бюджет, а также разработать нормативные акты, регламентирующие ответственность за неисполнение закона о курортном сборе.

От сбора предполагается освободить Героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов I и II групп, а также детей до 18 лет и студентов. От оплаты сбора так же освободят тех, кто постоянно живет и работает в выше перечисленных регионах или имеют там собственное жилье. Перечень льготников смогут расширить региональные власти.

Все остальные: туристы, командировочные, включая чиновников, спортсмены, артисты должны будут платить.

Отмечается, что в соответствии с законопроектом за регионами остается право вводить или не вводить «курортный сбор» на своей территории. Если будет принято положительное решение, то региональные власти сами установят размер сбора: законопроект определяет только его максимальный уровень – 100 рублей в день. Собранные средства, согласно законопроекту, будут иметь целевое назначение. Предусмотрено создание Фонда развития курортной инфраструктуры, в котором будут аккумулироваться бюджетные средства и направляться на первоочередные мероприятия по благоустройству курортных зон, на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах. «Порядок и сроки исчисления курортного сбора, уплаты и перечисления в бюджет субъекта Федерации, а также порядок информирования о результатах эксперимента, размещения в интернете сведений о построенных, реконструированных, благоустроенных и отремонтированных объектах курортной инфраструктуры будут устанавливаться регионами», – отмечают в Минкавказе, выступившем инициатором проекта.

Напомним, эксперимент продлится до 31 декабря 2022 года, после чего будет принято решение о целесообразности введения курортного сбора в других регионах России.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 28.04.17

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