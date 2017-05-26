РСПП и профсоюзы требуют отменить курортный сбор

Публикации за 26.05.17

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендовала правительству РФ отозвать законопроект об эксперименте по введению курортного сбора.

Как уже сообщал «Новый День», курортный сбор планируется ввести с 1 января 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Взимать его собираются практически со всех приезжающих в любых объектах размещения. В соответствии с законопроектом, одобренным правительством РФ, за регионами остается право вводить или не вводить «курортный сбор» на своей территории. Если будет принято положительное решение, то региональные власти сами установят размер сбора: законопроект определяет только его максимальный уровень – 100 рублей в день. Члены РТК заявили, что реализация законопроекта в действующей редакции приведет к повышению фискальной нагрузки на граждан и может стать тормозом для развития внутреннего туризма в России.

«Мы мягко формулируем: не просто отозвать в связи с его вредностью, а отозвать, провести общественное обсуждение и скорректировать, – заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, представлявший за заседании РТК работодателей. – Мы этот закон внимательно изучали, когда он еще пришел на экспертизу, и высказали по нему отрицательное мнение. С нашей точки зрения, закон вредный методологически даже...»

Шохин отметил, что вопросы по проекту закона есть не только к Минкавказу, но и к Минфину и Минэкономразвития, подчеркнув, что президент и премьер-министр объявили мораторий на повышение фискальной нагрузки.

Шохина поддержал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, назвав законопроект «антинародным»: «Вы губите всю эту отрасль (туристическую – прим НД) экономики этим законом в том виде, в котором он в настоящее время представлен... Вы оценивали уровень конкурентоспособности курортов перечисленных регионов по сравнению с дешевой нынче Турцией, где стоимость человекодня вместе с перелетом в 1,5 раза ниже, чем стоимость человекодня в любом из перечисленных здесь регионов, и как это скажется на курортном бизнесе в нашей стране? Или мы Турцию развиваем, вытесняя всех отдыхающих в Турцию?» – цитирует Шмакова RNS.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, принимавший участие в заседании комиссии, попросил зафиксировать заявления представителей работодателей и работников в протоколе.

Москва, Артем Рокотов

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