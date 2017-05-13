Публикации за 13.05.17

В Крыму рассматривают дифференцированный вариант курортного сбора – в зависимости от региона посещения. Об этом заявил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей Черняк.

Как уже сообщал «Новый День», курортный сбор планируется ввести с 1 января 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Взимать его собираются практически со всех приезжающих в любых объектах размещения. От сбора предполагается освободить Героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов I и II групп, а также детей до 18 лет и студентов. От оплаты сбора так же освободят тех, кто постоянно живет и работает в выше перечисленных регионах или имеют там собственное жилье. Перечень льготников смогут расширить региональные власти.

Все остальные: туристы, командировочные, включая чиновников, спортсмены, артисты должны будут платить.

В соответствии с законопроектом, одобренным правительством РФ, за регионами остается право вводить или не вводить «курортный сбор» на своей территории. Если будет принято положительное решение, то региональные власти сами установят размер сбора: законопроект определяет только его максимальный уровень – 100 рублей в день.

В Крыму решили не жадничать: сначала речь шла о 50 рублях в день, теперь уже о 35. Кроме того, по словам Черняка, в территориях сумма должна быть разной – в зависимости от популярности курорта. Например, с отдыхающих на ЮБК логично взимать больше, чем с едущих в такие районы как Ленинский или Черноморский.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.05.17

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