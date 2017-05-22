Курортный сбор добрался до Золотого кольца / Минфин допустил введение «налога на отдых» в городах маршрута

Публикации за 22.05.17

Курортный сбор могут ввести в городах Золотого кольца вслед за четырьмя регионами – Крымом, Краснодарским, Ставропольским и Алтайским краями. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Владимирском экономическом форуме.

Как отметил глава Минфина, регионы, у которых нет углеводородов, но много достопримечательностей, могут зарабатывать за счет туризма, сообщает «Российская газета». «Мы всегда ориентировались на нефтегазовые доходы, курс доллара, а здесь нет таких рисков. Это стабильный вклад в валовой продукт каждого субъекта Федерации», – заявил Силуанов и добавил, что курортный сбор со временем можно будет распространить на туристов, путешествующих по Золотому кольцу. По его мнению, это даст городам – участникам маршрута больше возможностей для развития инфраструктуры и малого бизнеса.

Сегодня в Золотое кольцо входят девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга. Отметим, что сам маршрут в 1967 году придумал корреспондент газеты «Советская культура» Юрий Бычков. В честь юбилея Золотое кольцо может расшириться за счет новых участников: Ростуризм предложил включить в маршрут Тулу и Рязань. Добавим, о своем желании попасть в «кольцо» заявляли и власти Нижнего Новгорода.

Между тем замминистра культуры России ранее Алла Манилова, курирующая сферу туризма, ранее высказала мнение, что сегодня бренд Золотого кольца оказался сильнее самого маршрута. В его нынешнем виде Золотое кольцо требует усиления, связанного с дорогами и логистикой, полагает она.

Напомним, 6 мая правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах – в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с 1 января 2018 года. Плату предполагается взимать до конца 2022 года. Регионы будут сами устанавливать ее размер, сбор не должен превышать 100 рублей с человека в день. Как указывается в пояснительной записке, проект закона направлен на «создание благоприятных условий для развития туризма, а также сохранение, восстановление и развитие курортов и курортной инфраструктуры». По итогам эксперимента власти решат, вводить ли курортный сбор на всей территории России или отказаться от его введения.

По мнению главы Ростуризма Олега Сафонова, к введению курортного сбора в России нужно относиться очень осторожно. Он указал в комментарии «РГ», что «на российских курортах велика доля частников, которые маскируют отели под обычные жилые дома и налогов не платят». Пока, полагает Сафонов, выходит дисбаланс: туристы, которые будут останавливаться в частных домах, смогут избежать уплаты сбора. При этом вся нагрузка от этого налога ляжет на постояльцев гостиниц и санаториев. «Нужно вводить курортный сбор, только когда будут созданы соответствующие условия», – подчеркнул глава Ростуризма, добавив, что механизм взимания должен быть одинаков для всех. При этом, по его словам, размер сбора не должен стать обременительным для туристов и не должен негативно отразиться на внутренних туристических потоках.

Москва, Светлана Петрова

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