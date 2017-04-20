За пребывание в курортных регионах России придется платить до 100 рублей в сутки

Публикации за 20.04.17

Правительство России намерено разрешить Крыму, Алтаю, Кубани и Ставрополью взимать курортный сбор до 100 рублей в сутки. Причем, платить придется не только туристам, а всем, кто приезжает в курортные регионы по различным делам. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующий проект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курортный сбор собираются взиматься в объектах размещения, которыми будут считаться не только официальные отели и прочие «жилые помещения, предназначенные для оказания гостиничных услуг и услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению или обеспечению временного проживания», но и здания и помещения, «в которых фактически оказываются такие услуги», сказано в документе. Иными словами, везде, где живут приезжие, в том числе и в частном секторе. Властям регионов придется составить реестры операторов курортного сбора, следить, чтобы они исправно перечисляли деньги в бюджет, а также разработать нормативные акты, регламентирующие ответственность за неисполнение закона о курортном сборе.

От сбора предполагается освободить Героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов I и II групп, а также детей до 18 лет и студентов. От оплаты сбора так же освободят тех, кто постоянно живет и работает в выше перечисленных регионах или имеют там собственное жилье. Перечень льготников смогут расширить региональные власти.

Все остальные: туристы, командировочные, включая чиновников, спортсмены, артисты должны будут платить. Начать эксперимент планируется с 1 января 2018 года. Он продлится в течение 5 лет – до 31 декабря 2022 года. Максимальную сумму платежа предложено установить в размере 100 руб. за каждые сутки, но в зависимости от сезона, продолжительности пребывания на курорте, значения и местонахождения курорта региональные власти смогут снижать величину сбора вплоть до нуля, сообщает РБК. В 2023 году правительство России сделает вывод о целесообразности введения курортного сбора на всей территории России.

Но туроператоры уже скептически оценивают проект, отмечая, что даже минимальное увеличение цены способно отпугнуть потребителя, тем более, что выездной туризм снова начал набирать обороты. «Есть обоснованный риск, что доля организованного туризма начнет снижаться. Люди в целях экономии предпочтут отдыхать самостоятельно, снимая «койко-место» у бабушек», – цитирует РБК генерального директора Национальной туристической компании «Интурист» Виктора Тополкараева.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 20.04.17

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