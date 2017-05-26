Эксперт: Турция заберет у Крыма туристов, если будет введен курортный сбор

Публикации за 26.05.17

Из-за курортного сбора Крым может лишиться туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Общественной палате России считают соответствующий законопроект недоработанным, и в случае принятия – он может серьезно навредить туристическим регионам.

Такое мнение озвучила глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, заявившая о том, что комиссия не поддерживает разработанный законопроект.

«Мы полагаем, что принятие инициативы приведет к тому, что туристический поток в регионы, где будет проводиться эксперимент по введению курортного сбора, снизится. А отдыхающие в итоге предпочтут ту же Турцию», – считает Сутормина.

Среди главных недочетов – отсутствие в документе детальной конкретики о том, куда именно будут зачисляться деньги туристов, и на что они впоследствии будут потрачены.

«У граждан возникают вопросы, за что они будут платить. Зачастую инфраструктура на курортах «страдает». На пляжах, к примеру, отсутствуют те же зонтики. Поэтому россиянам непонятно, за что предполагается вводить курортный сбор», – цитирует «Парламентская газета» общественницу.

При этом она напомнила о предыдущем негативном опыте курортного сбора в России, когда весь полученный доход тратился на его администрирование.

Напомним, экспериментом по введению курортного сбора планируется охватить Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Ранее в этот список регионов входил Севастополь, впоследствии отказавшийся от участия в проекте. В качестве одного из вариантов, предполагается, что сбор на территории Крыма может составить 200 рублей и взиматься единоразово за посещение полуострова в течение года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.05.17

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