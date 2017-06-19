Муниципалитеты Крыма могут отказаться от курортного сбора

Не все муниципалитеты Крыма согласятся участвовать в эксперименте по курортному сбору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Госсовета предположили, что в ряде городов и районов могут отказаться от нового налога из-за опасности остаться без определенной части туристов.

«Дело в том, что органы местного самоуправления являются инициаторами подключения их территорий к эксперименту. То есть, рассматривается не Крым целиком», – пояснила на заседании комитета Госсовета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике депутат Ольга Виноградова.

По ее словам, отсутствие интереса у большинства потенциальных отказников будет заключаться в «удорожании (отдыха) и уменьшении конкурентности». Другой депутат, член комитета Евгений Михайлов заявил о том, что предполагаемая сумма сбора – до 100 рублей, хоть и «небольшая, но нездорового ажиотажа будет много». Он предположил, что после введения курортного сбора также могут повыситься цены на путевки.

В то же время, глава комитета Игорь Лукашев пообещал, что Госсовет будет усиленно регулировать установление тарифов по курортному сбору, и предположил разработать вариант со снижением налогового давления на объекты размещения, который бы учитывал сам тип такого объекта и его целевое назначение.

Также он озвучил предложение министерства экономического развития со сменой названия «курортный сбор» на «туристический сбор», за счет чего бы список муниципалитетов, желающих принять участие в эксперименте, мог бы значительно расшириться. В качестве одного из таких регионов Лукашев назвал Симферополь.

Как уже сообщал «Новый День», предполагается, что курортный сбор начнет действовать в 2018 году, в четырех субъектах России – в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Ранее в этот список регионов входил Севастополь, впоследствии отказавшийся от участия в проекте. Проект соответствующего закона не раз критиковали эксперты, считающие, что в случае его принятия Крым может остаться без туристов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.06.17

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