Отделались «лёгким испугом»: пленники нигерийских пиратов возвращаются в Крым / В заложниках остались 8 человек

Публикации за 17.02.17

Трое моряков из экипажа, захваченного пиратами в водах Нигерии в ближайшие выходные вернутся домой. Это старший механик из Крыма, его помощник из Мурманска и кадет из Севастополя.

По словам директора компании «BrieseCrewing», которой принадлежит атакованное пиратами судно «BBC Caribbean», Максима Нестера, во время захвата заложников двоим членам экипажа удалось спрятаться в каютах, ещё одного – 20-ти летнего кадета из Севастополя пираты просто отпустили в силу его молодости.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», моряк сам вернулся на судно и только через 10 часов нашёл своих товарищей. Они запустили двигатель и направились в Лас-Пальмас в Испании. Переход занял 10 дней.

По словам директора судоходной компании, в настоящее ведутся переговоры о возвращении остальных членов экипажа. На данном этапе обсуждаются способы передачи выкупа и гарантии безопасности для моряков.

«В переговорах нам пообещали, что их обижать не будут – условия их содержания достаточно приемлемые для того, чтобы мы их через некоторое время могли вернуть домой», – цитирует Максима Нестера ForPost.

Напомним, что 5 февраля в территориальных водах Нигерии пираты напали на немецкое грузовое судно «BBC Caribbean» и захватили в заложники 9 моряков. Сейчас в плену находятся семь россиян, среди которых двое севастопольцев, и один гражданин Украины.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 17.02.17

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