Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, освобождены из плена и возвращаются домой.
Как уже сообщал «Новый День», 5февраля в территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean
немецкой компании Briese Crewing Crimea. Экипаж – семь граждан России и одного гражданина Украины увезли в джунгли. Еще одного – 20-летнего кадета из Севастополя пираты отпустили в силу его молодости. Он вернулся на судно и через несколько часов нашёл двух товарищей, спрятавшихся во время нападения. Они запустили двигатель и направились в Лас-Пальмас в Испании. Переход занял 10 дней. В конце февраля они были дома.
Скорой домой приедут и остальные: 4 марта за моряков заплатили выкуп, и сегодня утром они уже приземлились во Франкфурте. Им предстоит дать показания в полиции, пройти медицинское обследование, после чего они вылетят в Россию.
Отметим, среди освобожденных моряков трое севастопольцев. Они намерены вернуться домой в понедельник, 6 марта.
Сумма выкупа, заплаченная за моряков, не разглашается.
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 05.03.17
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