Нигерийские пираты спрятали в джунглях захваченных в плен моряков из Севастополя

Публикации за 09.02.17

Среди захваченными пиратами Нигерии в плен моряков с грузового судна BBC Carribean оказались жители Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас они вместе с пятью другими членами экипажа, среди которых четыре гражданина России и один украинец, находятся в джунглях, куда их вывезли совершившие разбойное нападение.

По информации уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая, на данный момент с пиратами ведутся переговоры об освобождении членов экипажа, а пока моряки успели переговорить с родственниками и подтвердить, что живы.

«Сейчас речь идет о том, чтобы объяснить родственникам, что компания сталкивалась с этим и раньше, аналогичные захваты были в 2008 году и в 2010 году. Тогда после непродолжительных переговоров члены экипажей были возвращены, в предыдущих пиратских атаках не было случаев плохого исхода переговоров. Можно сказать, что экипаж в ближайшее время вернется домой», – цитируют «Примечания» капитана дальнего плавания Максима Нестера – директора компании Briese Crewing Crimea, которой принадлежит судно BBC Carribean.

Напомним, пиратское нападение произошло 5 февраля в территориальных водах Нигерии, в связи с чем посольство России обратилось к местным властям с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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