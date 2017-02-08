Пираты захватили в заложники моряков из России и Украины / ЧП случилось у берегов Нигерии

Публикации за 08.02.17

В территориальных водах Нигерии пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка. «В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean», – сообщает посольство России в Нигерии на своей странице в Twitter.

В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.

Как напоминает «Коммерсантъ», 23 февраля нигерийские пираты захватили россиянина, члена экипажа судна Bourbon Ивана Рудного. Его удалось освободить в конце марта 2016 года. Судно MV Bourbon французской компании, обслуживающее нефтяные промыслы, было захвачено в Гвинейском заливе, экипаж успел передать сигнал бедствия. Через несколько часов нигерийские военные моряки провели операцию, в ходе которой судно и большая часть экипажа были освобождены. Преступники забрали с собой двух заложников – россиянина и нигерийца.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.02.17

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